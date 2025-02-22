Президент Франции назвал терактом нападение с ножом в Мюлузе

На трассе М-11 под Тверью BMW попал в смертельное ДТП 20:41

Место Зеленского на фоне переговоров РФ и США описали фразой «не имеет значения» 20:36

В России перепроверят итоги олимпиады по географии после утечки заданий 20:33

Украинские беспилотники атаковали пять населенных пунктов Белгородской области 20:31

Полевые переливания крови приводят к инфицированию военнослужащих ВСУ 20:12

Во Львовской области часть участников «евромайдана»‎ 2014 года лишили выплат 20:06

17-летняя Андреева выиграла турнир в Дубае и дебютирует в топ-10 20:03

В Киеве клиента банка отказались обслуживать на русском 20:01

Министр обороны ОАЭ прыгнул с парашютом с самого высокого небоскреба мира 19:55