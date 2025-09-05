На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции задержали подростка, готовившего теракт

Полиция Франции задержала 17-летнего подростка, который планировал теракт
true
true
true
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Полиция во Франции задержала 17-летнего юношу по подозрению в подготовке к теракту. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.

«Он подозревается в планировании насильственных действий против нескольких объектов — школ, посольств, СМИ — от имени ИГИЛ» (организация запрещена в России), — говорится в сообщении.

По данным издания, подросток попал под влияние радикальной пропаганды в интернете. Сообщается, что юноша также рассматривал возможность совершения атак на районные отделения полиции.

При обыске в доме задержанного была обнаружена клятва верности суннитской экстремистской группировки, в которой заявляется о намерении уничтожения «неверных». Кроме того, в тексте упоминается вооруженный конфликт и гуманитарная ситуация в секторе Газа.

27 августа в Москве на Щелковском шоссе мужчина вышел на дорогу, поджег бутылки с зажигательной смесью, стал кричать, а после прибытия полицейских попытался напасть на них с ножом. Его удалось скрутить общими усилиями стражей порядка и проезжавших мимо водителей. Позже выяснилось, что задержанный когда-то был членом ИГ*, отсидел восемь лет по «террористической» статье и лишь недавно освободился из заключения.

Ранее в России осудили подростка за участие в деятельности террористической организации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами