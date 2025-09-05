Во Франции задержали подростка, готовившего теракт

Полиция во Франции задержала 17-летнего юношу по подозрению в подготовке к теракту. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.

«Он подозревается в планировании насильственных действий против нескольких объектов — школ, посольств, СМИ — от имени ИГИЛ» (организация запрещена в России), — говорится в сообщении.

По данным издания, подросток попал под влияние радикальной пропаганды в интернете. Сообщается, что юноша также рассматривал возможность совершения атак на районные отделения полиции.

При обыске в доме задержанного была обнаружена клятва верности суннитской экстремистской группировки, в которой заявляется о намерении уничтожения «неверных». Кроме того, в тексте упоминается вооруженный конфликт и гуманитарная ситуация в секторе Газа.

27 августа в Москве на Щелковском шоссе мужчина вышел на дорогу, поджег бутылки с зажигательной смесью, стал кричать, а после прибытия полицейских попытался напасть на них с ножом. Его удалось скрутить общими усилиями стражей порядка и проезжавших мимо водителей. Позже выяснилось, что задержанный когда-то был членом ИГ*, отсидел восемь лет по «террористической» статье и лишь недавно освободился из заключения.

Ранее в России осудили подростка за участие в деятельности террористической организации.