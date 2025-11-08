Жильцы уцелевших подъездов дома в Куркино смогут вернуться в квартиры

Губернатор Миляев: жильцы двух подъездов дома в Куркино смогут вернуться в квартиры

Жильцы двух не поврежденных при взрыве газа подъездов дома в Куркино Тульской области смогут вернуться в квартиры после возобновления подачи ресурсов. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«По оценке экспертов, жильцы двух подъездов, которые не пострадали, смогут вернуться в свои квартиры после возобновления подачи ресурсов — газа, воды, тепла и электричества. Ресурсоснабжающие организации сейчас занимаются этим», — написал он.

Инцидент произошел в поселке Куркино утром. Во время взрыва рухнула часть дома (торцевая стена, перекрытия второго и третьего этажей), пострадали несколько человек, среди них нет детей. Мужчина и женщина получили серьезные травмы, они находятся в больнице.

Еще десять человек эвакуировали из соседних подъездов. Жители дома могут временно разместиться в местной школе. Под завалами, предварительно, людей нет.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Специалисты ведомства работают на месте.

Позже Telegram-канал Baza писал, что взрыв в Тульской области произошел после начала ремонтных работ. Журналисты сообщили, что 50-летний газовщик ремонтировал оборудование на первом этаже. Однако в какой-то момент произошел хлопок.

Ранее увеличилось число пострадавших в результате взрыва газа в Тульской области.