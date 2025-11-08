На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве после ночных ударов произошел транспортный коллапс

В Киеве из-за отсутствия напряжения произошел транспортный коллапс
Global Look Press

В Киеве из-за отсутствия напряжения после ночных ударов произошел транспортный коллапс. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

Отмечается, что в городе остановились троллейбусы и трамваи. Также не работает фуникулер.

На опубликованных видео видно, как люди идут по трамвайным путям пешком.

Украинские СМИ сообщали, что удары Вооруженных сил России пришлись по Киеву и Днепропретровску, Харьковской области, Полтавской области. По данным президента Украины Владимира Зеленского, всего по стране было выпущено более 450 ударных беспилотных летательных аппаратов и 45 ракет различных типов. В результате произошли отключения электроэнергии, были приостановлены дальние поезда, а в Харькова остановилось метро.

На фоне ударов Зеленский призвал страны Запада ввести санкционные ограничения против всей энергетической отрасли России без исключений. По его словам, санкции необходимы, чтобы лишить РФ возможности продолжать специальную военную операцию.

Ранее полковник Анатолий Матвийчук заявил, что ночная атака на Украину снизила ее военный потенциал.

Новости Украины
