Зеленский призвал Запад ввести новые санкции против России

Зеленский призвал Запад ввести санкции против всей энергетики России
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран Запада ввести санкционные ограничения против всей энергетической отрасли России без исключений. Об этом политик написал в своем Telegram-канале после ночной атаки российских войск по республике, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

По его словам, санкции необходимы, чтобы лишить России возможности продолжать специальную военную операцию.

Украинский лидер подчеркнул, что предыдущих шагов уже недостаточно, и давление «должно быть сильнее». Зеленский считает, что необходимо как можно скорее конфисковать замороженные в Европе российский активы, а также вести санкции против атомной энергетики РФ и меры, которые полностью перекроют поставки западной микроэлектроники для российского военно-промышленного комплекса.

Украинские СМИ сообщали, что удары Вооруженных сил России пришлись по Киеву и Днепропретровску, Харьковской области, Полтавской области. По данным Зеленского, всего по Украине было выпущено более 450 ударных беспилотных летательных аппаратов и 45 ракет различных типов. В результате произошли отключения электроэнергии, были приостановлены дальние поезда, а в Харькова остановилось метро.

Ранее Украина ввела санкции против российских компаний в Арктике.

