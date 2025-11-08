Российский полковник оценил ночную атаку на Украину

Массированная атака гиперзвуковыми ракетами «Кинжалами» на Украину подорвала возможность военно-промышленного комплекса республику снабжать свою армию вооружением. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Таким образом, снижается экономический потенциал Украины, который влияет напрямую на потенциал военный, отметил эксперт.

По словам Матвийчука, российские удары были осуществлены в рамках международного права, потому что они пришлись на объекты, которые снабжают армию.

Военный добавил, что на попавшем под удары аэродроме в Василькове могла базироваться боевая техника, и в то же время могла вестись подготовка кадров для ВВС Украины.

Украинские СМИ сообщали, что удары Вооруженных сил России пришлись по Киеву и Днепропретровску, Харьковской области, Полтавской области. По данным президента Украины Владимира Зеленского, всего по стране было выпущено более 450 ударных беспилотных летательных аппаратов и 45 ракет различных типов. В результате произошли отключения электроэнергии, были приостановлены дальние поезда, а в Харькова остановилось метро.

Ранее Зеленский призвал Запад ввести новые санкции против России на фоне ударов по Украине.