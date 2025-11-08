Бориса Кагарлицкого отправили в ШИЗО

Социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) на три дня за нарушение режима отбывания наказания. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости» со ссылкой на данные общественно-политического журнала «Рабкор».

По данным канала, его отправили в штрафной изолятор «вопреки утверждениям о том, что он будет отправлен на госпитализацию».

Журналисты отметили, что адвокат Юлия Кузнецова в конце октября говорила, что у социолога ухудшилось здоровье в колонии. У мужчины начало повышаться давление, появились жалобы на самочувствие. Она обратилась к начальнику ФКУ ИК-4 по Тверской области с заявлением о помещении Кагарлицкого в больницу для обследования.

В феврале Кагарлицкого приговорили к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в публикации видеоролика, который был признан направленным на публичное оправдание терроризма. Речь идет о видео под названием «Взрывное поздравление кота Мостика, нервные люди и события, удары по инфраструктуре», в котором социолог комментировал теракт на Крымском мосту, имевший место в октябре 2022 года. Впоследствии этот видеоматериал был удален.

Ранее стало известно, что осужденный социолог Кагарлицкий задолжал государству почти 50 тысяч рублей.