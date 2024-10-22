Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Осужденный социолог Кагарлицкий задолжал государству почти 50 тысяч рублей

Осужденный за оправдание терроризма Кагарлицкий задолжал РФ почти 50 тыс. руб.

close
Андрей Стенин/РИА Новости

Социолог и публицист Борис Кагарлицкий (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), осужденный за оправдание терроризма, имеет задолженность перед Россией в размере почти 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, с которой ознакомилось агентство, долг Кагарлицкого составляет 49 700 рублей.

Второй западный окружной военный суд, проводя заседание в Сыктывкаре 12 декабря 2023 года, назначил Кагарлицкому штраф в размере 600 тысяч рублей. Однако прокуратура сочла это решение «слишком мягким» и обжаловала его. В результате Апелляционный военный суд в Подмосковье в середине февраля этого года изменил приговор, назначив Кагарлицкому пять лет колонии общего режима.

Кагарлицкий, занимая пост главного редактора интернет-ресурса «Рабкор», опубликовал видеоролик, который был признан направленным на публичное оправдание терроризма. В результате он был признан виновным в данной деятельности с использованием интернета.

Дело против него было возбуждено в связи с роликом под названием «Взрывное поздравление кота Мостика, нервные люди и события, удары по инфраструктуре», в котором социолог комментировал теракт на Крымском мосту, имевший место в октябре 2022 года. Впоследствии этот видеоматериал был удален.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличить штрафы по 36 составам экономических преступлений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами