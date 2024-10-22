Осужденный социолог Кагарлицкий задолжал государству почти 50 тысяч рублей

Социолог и публицист Борис Кагарлицкий (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), осужденный за оправдание терроризма, имеет задолженность перед Россией в размере почти 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, с которой ознакомилось агентство, долг Кагарлицкого составляет 49 700 рублей.

Второй западный окружной военный суд, проводя заседание в Сыктывкаре 12 декабря 2023 года, назначил Кагарлицкому штраф в размере 600 тысяч рублей. Однако прокуратура сочла это решение «слишком мягким» и обжаловала его. В результате Апелляционный военный суд в Подмосковье в середине февраля этого года изменил приговор, назначив Кагарлицкому пять лет колонии общего режима.

Кагарлицкий, занимая пост главного редактора интернет-ресурса «Рабкор», опубликовал видеоролик, который был признан направленным на публичное оправдание терроризма. В результате он был признан виновным в данной деятельности с использованием интернета.

Дело против него было возбуждено в связи с роликом под названием «Взрывное поздравление кота Мостика, нервные люди и события, удары по инфраструктуре», в котором социолог комментировал теракт на Крымском мосту, имевший место в октябре 2022 года. Впоследствии этот видеоматериал был удален.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличить штрафы по 36 составам экономических преступлений.