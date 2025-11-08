На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине мобилизовали священника УПЦ

СПЖ: в Черновицкой области Украины мобилизовали священника УПЦ Флореску
Telegram-канал «СПЖ - новости Православия»

В Черновицкой области Украины мобилизовали священника Украинской православной церкви УПЦ Валерия Флореску. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов.

Флореска был настоятелем прихода в честь святителя Василия Великого в селе Корчевцы Глыбокского благочиния. Церковнослужителя уже направили на учебный полигон в Черновицкой области.

В СПЖ призвали верующих молиться за Флореску и заключенного священника Федора Гнитецкого.

Это уже второй случай мобилизации священника за эти два дня. 7 ноября сотрудники военкомата мобилизовали священника УПЦ Алексея Лукаша в Черкасской области. Священник был признан военно-врачебной комиссией ограниченно пригодным к службе из-за гипертонии.

28 августа госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) вынесла официальное решение о том, что Украинская православная церковь аффилирована с русской церковью.

Ранее на Украине задержали двух священников по обвинению в поддержке действий России.

