Российские туристы пожаловались на укусы сальпов на Филиппинах

Российских туристов на Филиппинах покусали сальпы (плавающие морские животные). После отдыхающие пожаловались на сыпь, чесотку, волдыри и повышенную температуру, сообщает Telegram-канал Baza.

«Компания из четырех соотечественников отдыхала на курорте Моалбоал в провинции Себу. Прозрачные сальпы ужалили всех, кто плавал без гидрокостюма. У отдыхающих — сильнейшая сыпь, чесотка, волдыри и повышенная температура. Туристы отмечают, что симптомы похожи на ветрянку», — говорится в посте.

Пострадавшие отметили, что от укусов им не помогают антигистаминные препараты.

Как уточняет канал, сальпы активизировались в Индийском океане после прошедшего тайфуна «Калмаэги», поскольку после него в воде появилось много пищи для этих животных. Также они усиленно жалят людей на пляжах острова Боракай, добавляет СМИ.

До этого в Египте огромный паук атаковал российскую туристку во время ужина на пляже. Огромный паук атаковал россиянку, и позже на месте укуса у туристки образовалась гематома, которая начала стремительно расти. Женщина уверена, что на нее напал верблюжий паук.

Медик, работающий в отеле Tiran Sharm Hotel в Шарм-эш-Шейхе, не смог по укусу точно идентифицировать насекомое. Пострадавшей удалось снять воспаление с места поражения с помощью местных мазей.

Ранее в Египте из-за акул закрылись пляжи пятизвездочных отелей.