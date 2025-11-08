На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские туристы пожаловались на укусы сальпов на Филиппинах

Baza: опасные сальпы покусали компанию российских туристов на Филиппинах
true
true
true
close
Timmothy Mcdade/Shutterstock/FOTODOM

Российских туристов на Филиппинах покусали сальпы (плавающие морские животные). После отдыхающие пожаловались на сыпь, чесотку, волдыри и повышенную температуру, сообщает Telegram-канал Baza.

«Компания из четырех соотечественников отдыхала на курорте Моалбоал в провинции Себу. Прозрачные сальпы ужалили всех, кто плавал без гидрокостюма. У отдыхающих — сильнейшая сыпь, чесотка, волдыри и повышенная температура. Туристы отмечают, что симптомы похожи на ветрянку», — говорится в посте.

Пострадавшие отметили, что от укусов им не помогают антигистаминные препараты.

Как уточняет канал, сальпы активизировались в Индийском океане после прошедшего тайфуна «Калмаэги», поскольку после него в воде появилось много пищи для этих животных. Также они усиленно жалят людей на пляжах острова Боракай, добавляет СМИ.

До этого в Египте огромный паук атаковал российскую туристку во время ужина на пляже. Огромный паук атаковал россиянку, и позже на месте укуса у туристки образовалась гематома, которая начала стремительно расти. Женщина уверена, что на нее напал верблюжий паук.

Медик, работающий в отеле Tiran Sharm Hotel в Шарм-эш-Шейхе, не смог по укусу точно идентифицировать насекомое. Пострадавшей удалось снять воспаление с места поражения с помощью местных мазей.

Ранее в Египте из-за акул закрылись пляжи пятизвездочных отелей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами