Начался ремонт поврежденной линии ЗАЭС, находящейся под контролем ВСУ

МАГАТЭ: на ЗАЭС начался ремонт последнего поврежденного участка «Ферросплавной»
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) начался ремонт последнего поврежденного участка линии электропередачи «Ферросплавная-1», которая находится под контролем Украины. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, восстановительные работы стали возможны в условиях локального прекращения огня, установленного при посредничестве МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года, реакторы находятся в режиме холодного останова. Объекты станции находятся в собственности России.

23 сентября ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта на Украине лишилась внешнего электроснабжения из-за обстрелов ВСУ. В результате были задействованы аварийные дизельные генераторы. Подачу электроэнергии на станцию возобновили спустя 30 дней после завершения ремонта поврежденной линии внешнего энергоснабжения «Днепровская» 750 кВ. Работы велись в условиях локального прекращения огня, достигнутого при содействии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Подробности читайте в материале «Газеты.RU».

Ранее в СВР заявили о планах Запада обвинить Россию в аварии на ЗАЭС.

