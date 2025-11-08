Аэропорты нескольких российских городов возобновили работу

Аэропорты Уфы, Вологды и Череповца сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

В период действия ограничений в аэропорту Уфы на запасные аэродромы «ушли» два самолета.

Кроме того, на запасной аэродром «ушел» один борт, выполнявший рейс в Череповец.

До этого в аэропортах Калуги (Грабцево), Оренбурга и Пскова сняли ограничения на прием и отправку самолетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.