Аэропорты Калуги, Оренбурга и Пскова возобновили работу

В аэропортах Калуги, Оренбурга и Пскова сняты ограничения на прием самолетов

В аэропортах Калуги (Грабцево), Оренбурга и Пскова сняты ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения были установлены в 06:45, 08:21 и 09:10 по московскому времени. Они вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, уточнил Кореняко.

В период действия ограничений в псковском аэропорту на запасной аэродром улетел один

самолет.

До этого аэропорты Ульяновска и Пензы возобновили работу.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.