Появилось фото праздничного поезда Деда Мороза

Поезд Деда Мороза проехал по Москве перед отправкой в новогоднее путешествие

Поезд Деда Мороза перед отправкой в новогоднее путешествие проехал по Москве. Фото состава публикует РИА Новости.

«Праздничный состав «поймали» в объективы на Московском центральном кольце (МЦК) утром в субботу. Его вел праздничный паровоз, стилизованный под волшебный состав», — говорится в материале.

До этого пресс-служба компании РЖД сообщала, что поезд Деда Мороза отправится по транссибирской магистрали из Владивостока по городам России 19 ноября. В холдинге уточнили, что продажа билетов на праздничную программу в поезде и кукольный спектакль начнется на первом участке пути (до Омска) сразу после отправления Поезда Деда Мороза из Великого Устюга 9 ноября в 15:00 по московскому времени. Также в этот момент будет опубликован полный маршрут следования поезда.

Кроме того, с 19 ноября поезд Деда Мороза остановится с праздничной программой более чем в 70 городах России.

«Поезд Деда Мороза» — совместный проект правительства Вологодской области и «Российских железных дорог», в рамках которого Дед Мороз отправляется в путешествие по российским городам, демонстрируя праздничную новогоднюю программу. Первый рейс этого проекта состоялся 5 декабря 2021 года.

