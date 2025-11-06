На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поезд Деда Мороза начнет путешествие по городам России 19 ноября

true
true
true
close
Telegram-канал «Телеграмма РЖД»

Поезд Деда Мороза отправится в путешествие по городам России из Владивостока 19 ноября. Об этом сообщает в Telegram-канал РЖД.

«9 ноября главный зимний волшебник страны у себя на родине, в Великом Устюге, проверит готовность поезда и отправится на нем во Владивосток» — говорится в сообщении.

В холдинге сообщили, что продажа билетов на праздничную программу в поезде и кукольный спектакль начнется на первом участке пути (до Омска) сразу после отправления Поезда Деда Мороза из Великого Устюга 9 ноября в 15:00 по московскому времени. Также в этот момент будет опубликован полный маршрут следования поезда. Кроме того, с 19 ноября поезд Деда Мороза остановится с праздничной программой более чем в 70 городах России.

«Поезд Деда Мороза» — совместный проект правительства Вологодской области и «Российских железных дорог», в рамках которого Дед Мороз отправляется в путешествие по российским городам, демонстрируя праздничную новогоднюю программу. Первый рейс этого проекта состоялся 5 декабря 2021 года.

Ранее Поезд Деда Мороза прибыл в Москву и попал на видео.

