Житель Татарстана лишился квартиры после жалоб соседей на шум

В Казани у мужчины отобрали квартиру после жалоб соседей
Depositphotos

В Татарстане мужчина нарушал покой соседей и был лишен права жить в собственной квартире. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мужчина владел жильем в Казани, но из-за жалоб людей к нему нередко приходили полицейские. Местные жители обращались в госорганы, так как россиянин часто шумел в ночное время, употреблял наркотики.

Помимо этого, из квартиры доносился запах газа и звуки пьяных ссор. Также дебошир устраивал потопы.

«Администрацией района собственнику неоднократно было выдано письменное предупреждение о необходимости соблюдения прав соседей, однако на них собственник квартиры не реагировал», – сообщается в публикации.

Прокуратура провела проверку. После обращений через суд дебошира лишили права собственности на квартиру и выставили ее на продажу с торгов. Часть вырученных средств уйдет на оплату судебных расходов, остальные мужчине вернут.

Ранее в Великобритании принца Эндрю лишили резиденции после утраты титула.

