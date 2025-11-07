В Лувре изменят систему видеонаблюдения после ограбления

После ограбления в Лувре улучшат систему безопасности. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на директора парижского музея Лоранс де Кар.
Де Кар 7 ноября созвала срочное совещание руководства музея и, подводят итоги разговора, заверила, что в полной мере осознала масштаб проблем в области безопасности учреждения культуры.
По словам управляющей, руководство Лувра разработало генеральный план, подразумевающий, в частности, изменение системы видеонаблюдения.
Именно видеонаблюдение де Кар считает одним из наиболее уязвимых мест в системе безопасности музея. Сейчас, до грядущей модернизации, добавила она, Лувр нельзя назвать музеем XXI века.
19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр за нескольких минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет.
6 ноября Счетная палата Франции в своем отчете указала на недостаточные меры безопасности в Лувре.
Ранее во Франции назвали предварительную стоимость реставрации Лувра.