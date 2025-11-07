В Лувре изменят систему видеонаблюдения после ограбления

Директор Лувра де Кар: в музее улучшат систему безопасности после ограбления

После ограбления в Лувре улучшат систему безопасности. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на директора парижского музея Лоранс де Кар.

Де Кар 7 ноября созвала срочное совещание руководства музея и, подводят итоги разговора, заверила, что в полной мере осознала масштаб проблем в области безопасности учреждения культуры.

По словам управляющей, руководство Лувра разработало генеральный план, подразумевающий, в частности, изменение системы видеонаблюдения.

Именно видеонаблюдение де Кар считает одним из наиболее уязвимых мест в системе безопасности музея. Сейчас, до грядущей модернизации, добавила она, Лувр нельзя назвать музеем XXI века.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр за нескольких минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет.

6 ноября Счетная палата Франции в своем отчете указала на недостаточные меры безопасности в Лувре.

