Стала известна судьба пропавших без вести после обрушения дома в Тульской области

112: все пропавшие без вести после взрыва газа в Тульской области вышли на связь

Все пропавшие без вести после взрыва бытового газа в поселке Куркино в Тульской области вышли на связь. Об этом сообщает Telegram-канале «112».

«Предварительно, под завалами никого не обнаружено», — говорится в публикации.

По информации спасателей, в 8:10 поступило сообщение об обрушении одного подъезда трехэтажного жилого дома в поселке Куркино Тульской области: рухнула часть торцевой стены первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей. На место происшествия выехали 7 бригад скорой помощи.

Губернатор региона Дмитрий Миляев позднее сообщил в Telegram-канале, что в ЧП пострадали два человека. Их доставили в Ефремовскую больницу в состоянии средней тяжести. Из разрушенного дома эвакуировали 10 человек.

В настоящее время для жителей дома организован пункт временного пребывания в школе № 1.

