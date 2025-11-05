На всей территории Украины ввели графики отключения света

На всей территории Украины днем 5 ноября действуют графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает Минэнерго страны в Telegram-канале.

Уточняется, что почасовые отключения будут проводиться в период 07:00 до 21:00 (с 06:00 до 20:00 мск — прим. ред.), кроме того, ограничения в подаче электроэнергии коснутся промышленных объектов Украины.

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» добавили, что в нескольких областях страны зафиксированы аварийные отключения из-за повреждения инфраструктуры.

2 ноября немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся в Киеве, заявил, что украинцы могут остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблемы с перебоями электроснабжения. По его словам, в Киеве «то там, то здесь» происходят отключения электроэнергии.

До этого газета Bild со ссылкой на украинские источники предупредила украинцев о суровой зиме из-за энергетического кризиса. По информации издания, коллапс энергосистемы страны грозит катастрофическим похолоданием.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.