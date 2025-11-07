На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане начали проверку по факту падения вертолета с туристами

Прокуратура: в Дагестане организована проверка по факту крушения вертолета
true
true
true
close
Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета с туристами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в Telegram-канале.

В публикации говорится, что инцидент произошел в районе города Избербаш 7 ноября. На место падения выехал махачкалинский транспортный прокурор, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего.

На данный момент специалисты инициировали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будут приняты соответствующие меры реагирования.

До этого министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов сообщил, в Карабудахкентском районе потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Четыре человека, по предварительным данным, погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Он сообщил, что ЧП с вертолетом Кировского электромеханического завода произошло в районе населенного пункта Ачи-Су. Всего на борту находилось семь человек.

Позже Telegram-канал Baza писал, вертолет упал на частный дом, в котором не было людей.

Ранее опубликовали видео неподалеку от места крушения вертолета в Дагестане.

