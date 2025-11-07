«Ребенка зажало»: в Хабаровске водитель автобуса протащил школьницу по дороге

В Хабаровске водитель общественного транспорта протащил школьницу по асфальту, зажав ее ногу дверьми. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Автобус несколько метров тащил девочку по асфальту в Хабаровске. Ребенка зажало в дверях. Пострадавшей — 16, в семь утра она ехала на учебу. На остановке «ДК ТЭЦ» она хотела зайти в салон 85-го, но как только встала на ступеньку, водитель закрыл двери и поехал», — говорится в публикации.

По словам матери пострадавшей девочки, школьница не успела зайти в салон, как водитель закрыл двери и зажал ей руку и ногу, после чего почувствовал, что двери не закрылись, открыл их, девочка выпала, водитель зажал ей ногу и начал движение. По информации канала, очевидцы кричали мужчине, чтобы тот остановил транспорт, а после произошедшего пытались оказать ребенку первую помощь.

Хабаровчанка также сообщила, что в результате произошедшего ее дочь получила травмы: у девочки повреждено колено, рука и изодрана одежда. Женщина написала заявление в правоохранительные органы.

