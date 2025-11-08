В аэропорту Пскова ввели ограничения

Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Пскова. Об сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

До этого аэропорты Вологды и Череповца временно ограничили прием и отправку воздушных судов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА. Все воздушные суда, за исключением истребителей-перехватчиков и поисково-спасательных аппаратов, обязаны либо немедленно приземлиться, либо покинуть данный район.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.