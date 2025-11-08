В Ленинградской области сообщили о снижении скорости мобильной сети

В Ленинградской области на фоне режима опасности атаки беспилотников возможно понижение скорости мобильной сети. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По его словам, воздушная опасность объявлена над воздушным пространством южной и юго-восточной части Ленинградской области.

До этого главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что похожий на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) предмет, обнаруженный возле жилого комплекса в Василеостровском районе Петербурга, оказался детским квадрокоптером. На месте падения нашли пульт дистанционного управления без батареек.

Утром в Минобороны России сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 79 беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью (36), над Брянской областью уничтожили 10 БПЛА, над Курской — 9, над Волгоградской — 8, над Белгородской ликвидировали пять беспилотников. Помимо этого, атаки были отражены над Крымом, Саратовской, Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

Ранее губернатор сообщил о пострадавших в результате атаки дронов на Саратов.