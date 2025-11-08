На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обнаруженный в Петербурге БПЛА оказался детским квадрокоптером

Росгвардия: обнаруженный в Петербурге БПЛА оказался детским квадрокоптером
true
true
true
close
Telegram-канал «Росгвардия Петербурга»

Похожий на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) предмет, обнаруженный возле жилого комплекса в Василеостровском районе Петербурга, оказался детским квадрокоптером. Об этом сообщает главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

«Незамедлительно прибывшие на место специалисты ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии с минно-розыскной собакой, обследовав предмет, установили, что опасности он не представляет», — рассказали в ведомстве.

В Росгвардии уточнили, что им оказался детский квадрокоптер К10. Там же находился пульт дистанционного управления без батареек.

2 ноября в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов после попытки Украины атаковать гражданские объекты. В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что во всех случаях пострадавших нет. Фрагменты БПЛА упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. Из-за этого в некоторых квартирах и домах оказались повреждены окна.

Ранее на Западе назвали российские дроны причиной изменения вида боевых действий в мире.

