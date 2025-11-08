На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали о крупных долгах убитого в ОАЭ криптобизнесмена

ТАСС: убитый в ОАЭ криптоинвестор Новак оставил в РФ долги свыше 6,4 млн рублей
true
true
true
close
t0r/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский криптоинвестор Роман Новак, которого похитили и убили в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), оставил в России долги на сумму более 6,4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

«Долги Новака превышают 6,4 млн рублей, часть из них взыскивают в принудительном порядке, преимущественно речь идет об ущербе, причиненном преступлением», — говорится в материале.

По данным агентства, на территории России в отношении трейдера открыты девять исполнительных производств, но часть из них на момент публикации прекращена.

7 ноября сразу в нескольких российских регионах были задержаны лица, подозреваемые в нападении на криптотрейдера и его жену. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как писал портал «Фонтанка», после убийства семью Новак расчленили и закопали в пустыне.

Роман Новак позиционировал себя как предприниматель в сфере криптовалют и утверждал, что является другом Павла Дурова. Вместе с супругой он проживал в Дубае. Их исчезновение произошло после того, как Новака начали подозревать в мошенничестве. Предполагается, что он привлек около $500 млн инвестиций для разработки приложения Fintopio, предназначенного для быстрых денежных переводов.

Ранее сообщалось, что перед смертью Новак взял в долг еще 400 тысяч долларов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами