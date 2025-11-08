СМИ узнали о крупных долгах убитого в ОАЭ криптобизнесмена

Российский криптоинвестор Роман Новак, которого похитили и убили в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), оставил в России долги на сумму более 6,4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

«Долги Новака превышают 6,4 млн рублей, часть из них взыскивают в принудительном порядке, преимущественно речь идет об ущербе, причиненном преступлением», — говорится в материале.

По данным агентства, на территории России в отношении трейдера открыты девять исполнительных производств, но часть из них на момент публикации прекращена.

7 ноября сразу в нескольких российских регионах были задержаны лица, подозреваемые в нападении на криптотрейдера и его жену. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как писал портал «Фонтанка», после убийства семью Новак расчленили и закопали в пустыне.

Роман Новак позиционировал себя как предприниматель в сфере криптовалют и утверждал, что является другом Павла Дурова. Вместе с супругой он проживал в Дубае. Их исчезновение произошло после того, как Новака начали подозревать в мошенничестве. Предполагается, что он привлек около $500 млн инвестиций для разработки приложения Fintopio, предназначенного для быстрых денежных переводов.

Ранее сообщалось, что перед смертью Новак взял в долг еще 400 тысяч долларов.