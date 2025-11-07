На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Фонтанка» сообщила, что убийцы супругов Новак расчленили их тела

«Фонтанка»: россиянина Романа Новака и его жену расчленили в ОАЭ
t0r/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

С российским криптотрейдером Романом Новаком и его супругой Анной расправились на съемной вилле в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), после чего расчленили и закопали в пустыне. Об этом сообщает «Фонтанка».

Убийство произошло на арендованной вилле в пригороде Хатта. Преступники обманом заманили супругов на виллу, представив их встречу как переговоры с потенциальными инвесторами. Их целью был криптокошелек Романа Новака, который, по мнению злоумышленников, содержал миллиарды долларов. Однако, как выяснилось, кошелек был пуст.

После обнаружения пустого кошелька Роман и Анна были убиты, их тела были расчленены и упакованы в пакеты. По информации издания, пакеты были разложены в различных контейнерах в окрестностях торгового центра в Хатте.

Согласно информации, опубликованной «Фонтанкой», в связи с этим делом было задержано семь человек. Предполагается, что трое из них непосредственно участвовали в совершении убийства. Оставшиеся четверо выполняли роль дропперов — посредников в незаконных схемах, связанных с финансовыми операциями.

Роман Новак представлялся предпринимателем, работающим с криптовалютами, и заявлял о своей дружбе с Павлом Дуровым. Местом его проживания с женой был Дубай. Их исчезновение связывают с возникшими в отношении Новака подозрениями в мошенничестве. По имеющимся данным, он привлек около $500 миллионов в виде инвестиций на разработку приложения Fintopio, позиционировавшегося как инструмент для быстрых финансовых транзакций.

Ранее в Таиланде пропала россиянка с биполярным расстройством.

