На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились новые подробности о расчлененном в ОАЭ «друге Дурова»

Mash: перед смертью криптоинвестор Новак пытался взять в долг 400 тысяч долларов
true
true
true
close
t0r/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Криптоинвестор Роман Новак перед смертью взял в долг $400 тыс. в связи с тем, что он якобы застрял в горах на границе с Оманом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что мужчина дважды занял по $200 тыс., вторую сумму он вернул с задержкой.

«На третью попытку, после отказов в займе — предлагал продать долю в своей компании: оказалось, он выпрашивал деньги у всех подряд», — говорится в публикации.

7 ноября сразу в нескольких российских регионах были задержаны лица, подозреваемые в нападении на криптотрейдера и его жену. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как писала «Фонтанка», после убийства семью Новак расчленили и закопали в пустыне.

Роман Новак позиционировал себя как предприниматель в сфере криптовалют и утверждал, что является другом Павла Дурова. Вместе с супругой он проживал в Дубае. Их исчезновение произошло после того, как Новака начали подозревать в мошенничестве. Предполагается, что он привлек около $500 млн инвестиций для разработки приложения Fintopio, предназначенного для быстрых денежных переводов.

Ранее СК сообщил, что Новака похитили с целью вымогательства криптовалюты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами