Появились новые подробности о расчлененном в ОАЭ «друге Дурова»

Криптоинвестор Роман Новак перед смертью взял в долг $400 тыс. в связи с тем, что он якобы застрял в горах на границе с Оманом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что мужчина дважды занял по $200 тыс., вторую сумму он вернул с задержкой.

«На третью попытку, после отказов в займе — предлагал продать долю в своей компании: оказалось, он выпрашивал деньги у всех подряд», — говорится в публикации.

7 ноября сразу в нескольких российских регионах были задержаны лица, подозреваемые в нападении на криптотрейдера и его жену. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как писала «Фонтанка», после убийства семью Новак расчленили и закопали в пустыне.

Роман Новак позиционировал себя как предприниматель в сфере криптовалют и утверждал, что является другом Павла Дурова. Вместе с супругой он проживал в Дубае. Их исчезновение произошло после того, как Новака начали подозревать в мошенничестве. Предполагается, что он привлек около $500 млн инвестиций для разработки приложения Fintopio, предназначенного для быстрых денежных переводов.

Ранее СК сообщил, что Новака похитили с целью вымогательства криптовалюты.