В МВД заявили о задержании подозреваемых в убийстве «друга Дурова» и его супруги

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве супружеской пары, совершенном в одной из стран Ближнего Востока, сообщила «Газете.Ru» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что фигуранты дела похитили мужчину и его жену, вымогали у них криптовалюту, а впоследствии убили, закопав тела в пустынной местности. По информации СМИ, речь идет о криптотрейдере Романе Новаке, называвшем себя «другом Дурова», и его супруге Анне.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллеги из главных управлений МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Краснодарскому и Ставропольскому краям задержали в нескольких регионах России участников преступной группы. Они подозреваются в убийстве двух человек. Предварительно установлено, что задержанные причастны к исчезновению супругов из Санкт-Петербурга в одной из стран Ближнего Востока, где они проживали в последнее время. По имеющимся данным, в октябре этого года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности. Их сообщники помогали организовать похищение, для чего арендовали автомобили и помещения, где насильно держали семейную пару», — пояснила официальный представитель МВД России.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

«Несколько фигурантов задержаны сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях и доставлены в следственные органы. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается», — добавила Волк.

Петербуржец Роман Новак позиционировал себя как криптобизнесмен и называл себя другом Павла Дурова. Они с супругой жили в Дубае. Пара исчезла после того, как россиянина заподозрили в обмане — Новак якобы привлек порядка 500 миллионов долларов инвестиций для разработки приложения для быстрых переводов Fintopio.

По версии следствия, перед убийством супругов пригласили на съемную виллу в пригороде города Хатта Объединенных Арабских Эмиратов и потребовали ключ от криптокошелька, но он оказался пуст. У пары остались двое несовершеннолетних детей. Издание «78» пишет, что их забрал дедушка.

Ранее в Мексике нашли 48 мешков с человеческими останками.