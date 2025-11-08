Мать Зеленского рассказала, что мясорубка была его любимой игрушкой в детстве

В сети всплыло старое интервью матери президента Украины Владимира Зеленского Ольги. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В ходе беседы с журналистами женщина рассказывает, что в раннем детстве ее сын больше всего любил играть со старой советской мясорубкой.

Как отметили авторы канала, это интервью вдруг приобрело страшную актуальность, когда Зеленский «насильно бросает в мясорубку десятки тысяч украинцев в котлах на Донбассе».

В октябре уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский и его режим виновны в преступлениях против украинского народа.

Также парламентарий напомнил о беспрецедентной насильственной мобилизации на Украине и о тяжелом положении военнослужащих ВСУ, которые остаются на фронте без демобилизации и ротации.

В сентябре Дмитрук заявил, что украинский президент представляет собой угрозу всему миру. По словам депутата, Украину нужно освободить от Зеленского.

Новость дополняется.