На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать Зеленского рассказала о его детских играх с мясорубкой

Мать Зеленского рассказала, что мясорубка была его любимой игрушкой в детстве
true
true
true
close
Liesa Johannssen/Reuters

В сети всплыло старое интервью матери президента Украины Владимира Зеленского Ольги. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В ходе беседы с журналистами женщина рассказывает, что в раннем детстве ее сын больше всего любил играть со старой советской мясорубкой.

Как отметили авторы канала, это интервью вдруг приобрело страшную актуальность, когда Зеленский «насильно бросает в мясорубку десятки тысяч украинцев в котлах на Донбассе».

В октябре уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский и его режим виновны в преступлениях против украинского народа.

Также парламентарий напомнил о беспрецедентной насильственной мобилизации на Украине и о тяжелом положении военнослужащих ВСУ, которые остаются на фронте без демобилизации и ротации.

В сентябре Дмитрук заявил, что украинский президент представляет собой угрозу всему миру. По словам депутата, Украину нужно освободить от Зеленского.

Новость дополняется.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами