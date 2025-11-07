На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина Новака похитили с целью вымогательства криптовалюты

СК: криптомошенника Новака и его жену похитили с целью вымогательства крипты
t0r/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Криптомошенник Роман Новак и его супруга были похищены с целью вымогательства цифровых активов. Информацию об этом распространил Следственный комитет Российской Федерации в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, в октябре этого года на территории Объединенных Арабских Эмиратов фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты», – прокомментировала ситуацию официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она отметила, что преступники расправились с супругами, а тела закопали в пустыне.

7 ноября сразу в нескольких российских регионах были задержаны лица, подозреваемые в нападении на Новака и его жену. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Роман Новак позиционировал себя как предприниматель в сфере криптовалют и утверждал, что является другом Павла Дурова. Вместе с супругой он проживал в Дубае. Их исчезновение произошло после того, как Новака начали подозревать в мошенничестве. Предполагается, что он привлек около $500 млн инвестиций для разработки приложения Fintopio, предназначенного для быстрых денежных переводов.

Ранее в Таиланде пропала россиянка с биполярным расстройством.

