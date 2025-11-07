Двоих пострадавших при крушении вертолета в Дагестане доставили в ожоговый центр в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

По данным ведомства, заместитель министра здравоохранения Дагестана Наби Кураев посетил пациентов в медучреждении.

«Двое раненых были транспортированы сюда из центральной городской больницы ЦГБ Избербаша. Состояние одного из них тяжелое, второго — средней степени тяжести», — отмечается в сообщении.

В мэрии Кизляра сообщили, что сын директора Кизлярского электромеханического завода Ахмат Ахматов получил тяжелые травмы при крушении вертолета в Дагестане.

7 ноября в Дагестане потерпел крушение частный вертолет, следовавший по маршруту Кизляр – Избербаш. По предварительным данным, в нем летели работники Кизлярского электромеханического завода. Пятерых из семи находившихся на борту человек спасти не удалось. По данным СМИ, вероятной причиной крушения могла стать техническая неисправность. Следствие склоняется к версии о возгорании двигателя во время полета, как основной причине произошедшего. Детали инцидента — в материале «Газеты.Ru».

