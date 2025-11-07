Сын директора Кизлярского завода пострадал при крушении вертолета в Дагестане

Сын директора Кизлярского электромеханического завода Ахмат Ахматов получил тяжелые травмы при крушении вертолета в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию Кизляра.

«Ахмат Ахматов тяжело ранен в результате падения вертолета», — подтвердил собеседник агентства.

Ранее оперативные службы сообщали, что в разбившемся вертолете находились сотрудники КЭМЗ.

Специалисты обнаружили два «черных ящика» на месте катастрофы. Бортовые самописцы находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

В Дагестане разбился частный вертолет, летевший из Кизляра в Избербаш. На борту находились сотрудники Кизлярского электромеханического завода. Из семи человек четверо не выжили. СМИ сообщили, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. В качестве основной версии следователи рассматривают возгорание двигателя в полете. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео крушения вертолета.