Пострадавший при крушении вертолета в Дагестане умер в больнице

В больнице Избербаша умер пострадавший при крушении вертолета в Дагестане

В результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, один из пострадавших скончался в больнице города Избербаш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Пострадавший в результате крушения вертолета скончался в городской больнице», — говорится в сообщении.

7 ноября в Дагестане потерпел крушение частный вертолет, следовавший по маршруту Кизляр – Избербаш. По предварительным данным, на борту находились работники Кизлярского электромеханического завода. Трагедия унесла жизни четвырех из семи находившихся на борту человек.

По данным СМИ, вероятной причиной крушения могла стать техническая неисправность. Следствие склоняется к версии о возгорании двигателя во время полета, как основной причине произошедшего. Детали инцидента — в материале «Газеты.Ru».

