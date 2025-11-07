На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пострадавший при крушении вертолета в Дагестане умер в больнице

В больнице Избербаша умер пострадавший при крушении вертолета в Дагестане
true
true
true
close
«Газета.Ru»

В результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, один из пострадавших скончался в больнице города Избербаш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Пострадавший в результате крушения вертолета скончался в городской больнице», — говорится в сообщении.

7 ноября в Дагестане потерпел крушение частный вертолет, следовавший по маршруту Кизляр – Избербаш. По предварительным данным, на борту находились работники Кизлярского электромеханического завода. Трагедия унесла жизни четвырех из семи находившихся на борту человек.

По данным СМИ, вероятной причиной крушения могла стать техническая неисправность. Следствие склоняется к версии о возгорании двигателя во время полета, как основной причине произошедшего. Детали инцидента — в материале «Газеты.Ru».

В октябре китайский авиационный блогер, широко известный в сети под именем Тан Фейцзи, погиб во время прямой трансляции. Трагедия произошла, когда его сверхлегкий вертолет потерпел крушение во время стрима.

Ранее в США на видео попало крушение грузового самолета.

