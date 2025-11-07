На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собчак выругалась матом на запрещенную соцсеть

Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном
true
true
true
close
Telegram-канал «СОБЧАК»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что соцсеть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) удалила ее фотографию с сыном Платоном. О произошедшем она сообщила в Telegram-канале.

Телеведущая уточнила, что речь идет о публикации с фотографиями, на которых она и ее сын изображены в купальниках. В качестве причины удаления поста было указано, что он «содержит изображение детей сексуального характера».

«Хочется спросить у владельцев: у вас что за тараканы в голове, что вы видите мальчика с мамой в купальнике и у вас такие мысли, ***?» — заявила Собчак.

6 ноября стало известно о том, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал четвертый по счету иск к телеведущей. В суде было зарегистрировано исковое заявление Фонда о взыскании задолженности по платеже за жилье, тепло, электроэнергию и коммунальные услуги. Ответчиком по данному иску выступает Собчак.

9 октября сообщалось, что московский суд удовлетворил три исковых требования столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов о взыскании долгов с Собчак по коммунальным платежам.

Ранее Собчак показала свою виллу в Дубае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами