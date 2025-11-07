Собчак выругалась матом на запрещенную соцсеть

Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что соцсеть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) удалила ее фотографию с сыном Платоном. О произошедшем она сообщила в Telegram-канале.

Телеведущая уточнила, что речь идет о публикации с фотографиями, на которых она и ее сын изображены в купальниках. В качестве причины удаления поста было указано, что он «содержит изображение детей сексуального характера».

«Хочется спросить у владельцев: у вас что за тараканы в голове, что вы видите мальчика с мамой в купальнике и у вас такие мысли, ***?» — заявила Собчак.

6 ноября стало известно о том, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал четвертый по счету иск к телеведущей. В суде было зарегистрировано исковое заявление Фонда о взыскании задолженности по платеже за жилье, тепло, электроэнергию и коммунальные услуги. Ответчиком по данному иску выступает Собчак.

9 октября сообщалось, что московский суд удовлетворил три исковых требования столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов о взыскании долгов с Собчак по коммунальным платежам.

Ранее Собчак показала свою виллу в Дубае.