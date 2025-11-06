На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о четвертом иске к Собчак за коммунальные долги

Фонд капремонта подал за долги четвертый иск к Собчак
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Фонд капитального ремонта подал четвертый по счету иск к телеведущей и журналистке Ксении Собчак. Об этом, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении материалы, сообщает РИА Новости.

В суде зарегистрировано исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы о взыскании задолженности по платежам за жилплощадь, тепло, электроэнергию, а также по коммунальным платежам. Ответчиком по иску выступает Собчак.

9 октября стало известно, что московский суд взыскал с Собчак долги по коммунальным платежам, удовлетворив три иска столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Об исках к журналистке стало известно 1 октября. После этого общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что ей могут грозить серьезные меры, вплоть до принудительного списания средств со счетов, ареста имущества и запрета на выезд из страны.

Ранее сообщалось, что Аглая Тарасова рискует потерять стомиллионную квартиру из-за долгов.

