Юриста в России осудили на три года за мошенничество на сумму более 25 млн рублей

Юриста в Кабардино-Балкарии осудили на 3 года за мошенничество на 25 млн рублей

Нальчикским городским судом к трем годам лишения свободы приговорен юрист, обвиняемый в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии, передает РИА Новости.

«С марта 2021 года по август 2023 года 57-летняя жительница республики в составе группы лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, вводила граждан в заблуждение, обещая оформить право собственности на муниципальные земли, и похищала денежные средства под предлогом оказания юридических услуг», — отметили в прокуратуре.

Уточняется, что общая сумма ущерба составила свыше 25 млн рублей.

«Суд назначил виновной наказание с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Арест, наложенный на имущество осужденной, сохранен до рассмотрения выделенного уголовного дела», — добавили в надзорном органе.

