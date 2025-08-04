Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, нацеленной на водителей

Декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал «Газете.Ru» о новой схеме мошенничества, под удар которой попадают российские водители.

«Мошенники начали активно использовать новый канал для кражи денежных средств и персональных данных граждан. Злоумышленники создают фальшивые сайты и приложения, максимально похожие на официальные ресурсы для оплаты проезда по платным дорогам или парковки, и высылают пользователям ссылки на них через мессенджеры и социальные сети. После перевода денег по таким фейковым адресам задолженность по оплате проезда по трассе и парковки остается, так еще и реквизиты банковских карт оказываются в руках преступников. Достаточно одностраничного клона с формой ввода реквизитов, который может быть сделан за несколько часов с помощью автоматизированных инструментов, — и водители оказываются в ловушке, переводя деньги на поддельный счет», — объяснил он.

Водитель не только теряет деньги: при непогашении долга перед оператором платной автодороги его могут привлечь к административной ответственности. Опасна ситуация и тем, что данные карточки могут быть использованы для оформления фиктивных штрафов или переводов на имя жертвы. В таких случаях человеку придется доказывать свою непричастность к мошенническим действиям, что может занять месяцы и нередко сопровождается судебными издержками.

«Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за неправомерный сбор и использование чужих персональных данных по статье 272 УК РФ и за мошеннические действия по статье 159 УК РФ. Операторы платных дорог также могут блокировать фишинговые ресурсы и помогать пострадавшим, но на практике задержки с выявлением и отключением подделок могут составлять несколько дней», — подчеркнул юрист.

Чтобы минимизировать риск попасть на фишинговый сайт, стоит использовать только проверенные каналы оплаты, и не переходить по рекламным ссылкам в поисковике, обязательно проверять адреса сайтов, на которые переходите. Во избежание попадания на фальшивые сайты надежнее сохранить нужные адреса в закладках браузера и переходить по ним напрямую. Публичные Wi-Fi-сети и чужие устройства делают транзакцию уязвимой, поэтому лучше проводить операции на личных гаджетах через защищенную сеть. Кроме того, стоит настроить двухфакторную аутентификацию на карте, что позволит избежать списания средств даже в случае попадания данных в руки мошенников.

«Если вдруг пришло СМС-уведомление о долге за проезд, не спешите переходить по вложенной ссылке: мошенники рассылают СМС по случайным номерам, и поддельный сайт всегда показывает «задолженность» независимо от того, какой номер автомобиля введет пользователь. Прежде чем переводить деньги, проверьте реальное наличие задолженности на официальных сайтах, также это можно сделать на порталах mos.ru, «Госуслуги» или в приложении «Парковки России», — посоветовал юрист.

Если вы все же перевели деньги мошенникам, незамедлительно свяжитесь с банком и оформите заявление о возврате, а также обратитесь в полицию по месту жительства. Своевременное уведомление оператора платной дороги о попытке мошенничества позволит ускорить блокировку фальшивого ресурса и обезопасить других водителей, резюмировал эксперт.

Ранее россиян предупредили о мошенниках в дейтинг-приложениях.