На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В отношении бывших адвоката и юриста Митрошиной возбудили уголовное дело

РИА: против бывших адвоката и юриста Митрошиной завели дело о мошенничестве
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Против бывших адвоката и юриста блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом заявил действующий адвокат Митрошиной Михаил Юсупов в беседе с РИА Новости.

Другой адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов также подтвердил журналистам эти данные.

«Информацию мы подтверждаем, от комментариев отказываемся, потому как это неэтично с нашей стороны комментировать коллег, попавших в такую неприятную ситуацию», — сказал он.

Уточняется, что обе женщины, ставшие фигурантками дела, находятся под домашним арестом.

21 октября Telegram-канал Baza написал, что бывшие юристы Александры Митрошиной обманули блогершу на 56 млн рублей. По данным канала, в 2022 году налоговая начала проверку в отношении Митрошиной, поэтому она наняла юристов Алису Волхову и Ольгу Гольцеву, чтобы разобраться с долгами. Уточняется, что весной 2023 года блогерша узнала о возбуждении против нее уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов, но юристы заверили, что все решат — в итоге Митрошиной пришлось оплатить все долги, а помощницы выдали прекращение преследования за свои заслуги.

Ранее адвокат Митрошиной рассказал, чем она занимается под домашним арестом.

Все новости на тему:
Дело Митрошиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами