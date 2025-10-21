В отношении бывших адвоката и юриста Митрошиной возбудили уголовное дело

РИА: против бывших адвоката и юриста Митрошиной завели дело о мошенничестве

Против бывших адвоката и юриста блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом заявил действующий адвокат Митрошиной Михаил Юсупов в беседе с РИА Новости.

Другой адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов также подтвердил журналистам эти данные.

«Информацию мы подтверждаем, от комментариев отказываемся, потому как это неэтично с нашей стороны комментировать коллег, попавших в такую неприятную ситуацию», — сказал он.

Уточняется, что обе женщины, ставшие фигурантками дела, находятся под домашним арестом.

21 октября Telegram-канал Baza написал, что бывшие юристы Александры Митрошиной обманули блогершу на 56 млн рублей. По данным канала, в 2022 году налоговая начала проверку в отношении Митрошиной, поэтому она наняла юристов Алису Волхову и Ольгу Гольцеву, чтобы разобраться с долгами. Уточняется, что весной 2023 года блогерша узнала о возбуждении против нее уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов, но юристы заверили, что все решат — в итоге Митрошиной пришлось оплатить все долги, а помощницы выдали прекращение преследования за свои заслуги.

