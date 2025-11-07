На месте падения Ка-226 в Дагестане обнаружены «черные ящики»

Специалисты обнаружили два «черных ящика» на месте катастрофы вертолета Ка-226 в Дагестане. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных спецслужб.

По его словам, бортовые самописцы находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

«На месте крушения вертолета Ка-226 найдены «черные ящики» — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец», — сказал он.

Днем 7 ноября министр здравоохранения республики Ярослав Глазов сообщил, что в Карабудахкентском районе Дагестана потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Четыре человека, по предварительным данным, не выжили, еще трое находятся в тяжелом состоянии. По его словам, чрезвычайное происшествие с вертолетом Кировского электромеханического завода произошло в районе населенного пункта Ачи-су. Всего на борту находилось семь человек.

В оперативных службах региона рассказали, что одной из основных версий происшествия рассматривается техническая неисправность. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ заявило о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

