Появилось видео крушения вертолета в Дагестане

Появилось видео момента крушения частного вертолета Ка-226 в Дагестане. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как вертолет загорается сразу после жесткой посадки. Винт вертолета разлетелся в момент крушения.

Днем 7 ноября министр здравоохранения республики Ярослав Глазов сообщил, что в Карабудахкентском районе Дагестана потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Четыре человека, по предварительным данным, не выжили, еще трое находятся в тяжелом состоянии. По его словам, чрезвычайное происшествие с вертолетом Кировского электромеханического завода произошло в районе населенного пункта Ачи-су. Всего на борту находилось семь человек.

Одной из основных версий крушения вертолета Ка-226 в Дагестане рассматривается техническая неисправность. Помимо этого будут рассмотрены и другие возможные причины происшествия. Отмечается, что специалисты изучают все возможные факторы, которые могли привести к падению воздушного судна.

Ранее в Росавиации прокомментировали крушение вертолета в Дагестане.