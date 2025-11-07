Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве пары в ОАЭ

В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ

В Санкт-Петербурге арестован второй фигурант дела об убийстве семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города, передает РИА Новости.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Шарыпова. Срок меры — 28.12.2025 (один месяц 23 дня)», — сказали в пресс-службе.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Уточняется, что Шарыпов был задержан 6 ноября. В этот же день ему предъявили обвинение. Обвиняемый частично признал вину и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Чуть ранее суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве криптоинвестора Романа Новака и его жены — Константина Шахта. Вину он не признал, выступив против удовлетворения ходатайства следователя о заключении под стражу.

Как писала «Фонтанка», мужчина в прошлом работал полицейским. Следствие считает, что убить Новака с супругой ему помогли два подельника Владимир Далекин и Юрий Шарыпов.

Предполагается, что обвиняемые заманили мужа с женой на виллу в Хатте с целью заполучить их деньги, однако ничего выманить им не удалось. В результате преступники убили и расчленили своих жертв, а останки развезли по разным помойкам, где их нашли уборщики.

Ранее в Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери.