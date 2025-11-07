В Петербурге арестовали обвиняемого по делу об убийстве криптоинвестора в ОАЭ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО россиянина Константина Шахта, который является фигурантом дела об убийстве криптоинвестора Романа Новака и его жены в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

«Процесс проходил в закрытом режиме. Срок меры – 28.12.2025 (1 месяц 23 суток)», — говорится в сообщении.

Шахт вину по делу не признал.

Как писала «Фонтанка», мужчина в прошлом работал полицейским. Следствие считает, что убить Новака с супругой ему помогли два подельника Владимир Далекин и Юрий Шарыпов.

Предполагается, что обвиняемые заманили мужа с женой на виллу в Хатте с целью заполучить их деньги, однако ничего выманить им не удалось. В результате преступники убили и расчленили своих жертв, а останки развезли по разным помойкам, где их нашли уборщики.

