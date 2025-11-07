Гражданин Украины внесен в реестр террористов за подготовку терактов в Херсонской области

Осужденный за подготовку терактов в Херсонской и Запорожской областях гражданин Украины Дилявер Куршутов внесен в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация размещена на сайте Росфинмониторинга.

Как установил суд, Куршутов вступил в террористическое сообщество и участвовал в переносе и хранении взрывчатых веществ, двух самодельных взрывных устройств, токсичных химикатов и метилового спирта. Члены группировки планировали использовать эти предметы для подрывов и отравления продуктов питания и воды.

В сентябре 2023 года деятельность террористического сообщества была пресечена. Южный окружной военный суд приговорил Куршутова к 10 годам лишения свободы по статьям о подготовке терактов, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатых веществ.

31 октября Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинскую организацию «Аллатра» (организация признана нежелательной и экстремистской, запрещена на территории РФ).

Ранее украинская журналистка попала в список экстремистов Росфинмониторинга.