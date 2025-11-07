Пропалестинские активисты заняли здание телеканала в Германии

Пропалестинские активисты на некоторое время заняли здание офиса немецкого телеканала ZDF в Берлине. Об этом сообщает новостной портал Focus-online.

По его данным, в полдень примерно 15 человек прошли через открытые двери в студию ZDF на улице Унтер-ден-Линден. Активисты отказывались покинуть здание, игнорируя требование охраны. На место вызвали полицию. Руководство ZDF, отмечает Focus-online, предложило активистам встречу, но те отказались.

Протестующие включили запись плача детей на принесенной звуковой установке в фойе. Через несколько минут правоохранители смогли выдворить активистов. После этого 12 человек провели митинг перед зданием ZDF.

В октябре Израиль депортировал в Иорданию 131 активиста «Флотилии стойкости» («Сумуд»).

6 сентября стало известно, что власти Израиля депортировали еще 171 человека, задержанного при перехвате флотилии «Сумуд» на пути в сектор Газа. Среди них была и активистка Грета Тунберг.

Ранее Израиль выслал в Испанию 29 активистов с задержанной «Флотилии стойкости».