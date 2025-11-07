На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пропалестинские активисты заняли здание телеканала в Германии

Focus: пропалестинские активисты временно заняли здание телеканала в Берлине
true
true
true
close
Kevin Mohatt/Reuters

Пропалестинские активисты на некоторое время заняли здание офиса немецкого телеканала ZDF в Берлине. Об этом сообщает новостной портал Focus-online.

По его данным, в полдень примерно 15 человек прошли через открытые двери в студию ZDF на улице Унтер-ден-Линден. Активисты отказывались покинуть здание, игнорируя требование охраны. На место вызвали полицию. Руководство ZDF, отмечает Focus-online, предложило активистам встречу, но те отказались.

Протестующие включили запись плача детей на принесенной звуковой установке в фойе. Через несколько минут правоохранители смогли выдворить активистов. После этого 12 человек провели митинг перед зданием ZDF.

В октябре Израиль депортировал в Иорданию 131 активиста «Флотилии стойкости» («Сумуд»).

6 сентября стало известно, что власти Израиля депортировали еще 171 человека, задержанного при перехвате флотилии «Сумуд» на пути в сектор Газа. Среди них была и активистка Грета Тунберг.

Ранее Израиль выслал в Испанию 29 активистов с задержанной «Флотилии стойкости».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами