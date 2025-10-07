Израиль депортировал более 100 активистов «Флотилии стойкости» в Иорданию

Израиль депортировал в Иорданию 131 активиста «Флотилии стойкости» («Сумуд»). Об этом сообщает Reuters.

«Государственное информационное агентство Иордании сообщило во вторник, что 131 активист «Флотилии Газа» был депортирован из Израиля в Иорданию через мост Алленби», — говорится в материале.

6 сентября стало известно, что власти Израиля депортировали еще 171 человека, задержанного при перехвате флотилии «Сумуд» на пути в сектор Газа. Среди них была и активистка Грета Тунберг.

В пресс-службе МИД Израиля уточнили, что среди активистов находятся выходцы из разных стран. Среди них — Греция, Италия, Франция, Ирландия, Швеция, Польша и Германия.

К 3 октября Израиль перехватил порядка 40 судов флотилии «Сумуд», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Один корабль был протаранен, другие атакованы водометами. Активистов на борту задержали, среди них была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг. Это стало ее второй попыткой прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее тоже задержали и депортировали.

Ранее Израиль выслал в Испанию 29 активистов с задержанной «Флотилии стойкости».