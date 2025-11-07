В Росавиации прокомментировали крушение вертолета в Дагестане

Росавиация классифицировала падение вертолета в Дагестане как катастрофу

Росавиация классифицировала падение вертолета Ка-226 в Дагестане как катастрофу. Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

«Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.

До этого министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов сообщил, в Карабудахкентском районе потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Четыре человека, по предварительным данным, погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Он сообщил, что ЧП с вертолетом Кировского электромеханического завода произошло в районе населенного пункта Ачи-Су. Всего на борту находилось семь человек.

Позже Telegram-канал Baza писал, что вертолет упал на частный дом, в котором не было людей.

Ранее в Дагестане начали проверку по факту падения вертолета с туристами.