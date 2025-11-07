На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о травмах пострадавших при крушении вертолета в Дагестане

ТАСС: пострадавший при крушении вертолета в Дагестане получил ожоги 90% тела
true
true
true
close
МЧС России

Один из пострадавших в результате крушения вертолета Ка-226 в Республике Дагестан, получил ожоги более 90% тела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Как рассказал источник агентства, троих пациентов доставили в Центральную городскую больницу Избербаша.

«По предварительной информации, пострадавшие получили ожоги. <...> Один человек находится в крайне тяжелом состоянии с ожогами от 90% до 100% [тела]», — подчеркнул он.

У второго пострадавшего диагностировали ожоги около 35% тела, у третьего — порядка 20%.

Вертолет Ка-226 разбился в Карабудахкентском районе Дагестана днем 7 ноября. Воздушное судно принадлежало АО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод», на его борту находились семь человек. Четверых из них спасти не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В экстренных службах заявили, что вертолет потерпел крушение из-за возгорания двигателя, произошедшего во время полета.

Ранее в Бразилии рухнул самолет, на борту которого находился всемирно известный китайский архитектор Концзянь Ю.

