Сбой произошел на салатовой ветке метро Москвы

На северном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличили интервалы движения. Об этом сообщает столичный Дептранс в Telegram-канале.

По словам специалистов, меры были приняты из-за человека на пути. Другие подробности инцидента неизвестны.

Похожий случай произошел в Москве 23 октября. Человек упал на пути на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы, из-за чего там были увеличены интервалы движения поездов. Позже поезда вернулись к штатному расписанию.

14 октября женщину спасли после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Пострадавшую подняли на платформу, после чего ее передали медикам.

В тот же день в Санкт-Петербурге девятилетний школьник упал на пути на станции метро «Чкаловская». В результате падения ребенок ударился головой и получил несколько переломов. Его экстренно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, когда испытают первый беспилотный поезд метро в Москве.