В московском метро человек упал на пути

На Замоскворецкой линии метро Москвы человек упал на пути

Человек упал на пути на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы, из-за чего там были увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Другие подробности инцидента неизвестны.

Позже в пресс-службе Дептранса заявили о введении движения поездов в график.

14 октября женщину спасли после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Пострадавшую подняли на платформу, после чего ее передали медикам.

В тот же день в Санкт-Петербурге девятилетний школьник упал на пути на станции метро «Чкаловская». В результате падения ребенок ударился головой и получил несколько переломов. Его экстренно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

6 октября в Москве на станции метро «Автозаводская» зеленой ветки на рельсы упал пассажир. Пострадавшего быстро подняли на платформу и передали врачам.

Ранее человек не выжил в результате падения на пути на станции «Полежаевская» в московском метро.