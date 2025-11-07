Косметолог раскрыла, опасны ли липолитики и массажи лица

Инъекции липолитиков при правильном подборе препарата безопасны для здоровья, в то время как массажи лица могут спровоцировать осложнения. Об этом радио Sputnik рассказала косметолог, врач-дерматолог Наталья Лачинова.

«Инъекции липолитиков в область лица при правильном подборе самого липолитика, адекватной подкожной клетчатки пациента и типа кожи не опасны ничем. Они оказывают достаточно мягкий контролируемый эффект, требуют, как правило, курс процедур. А поэтому при контроле врача данная процедура дает хорошие результаты», — объяснила эксперт.

При этом массажи, с помощью которых подтягивают овал лица, могут стать причиной возникновения осложнений. По словам Лачиновой, эта процедура позволяет получить только лимфодренажный эффект. При этом при злоупотреблении этим методом или его неправильным выполнением есть риск растянуть кожу, предупредила специалист.

Пациентам, столкнувшимся с осложнениями, предстоит длительный период восстановления и реабилитации. Эксперт отметила, что особенно это касается обладателей тонкой кожи.

